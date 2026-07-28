Presentato il nuovo organigramma della sezione agrigentina dell’Associazione Italiana Arbitri. Spazio a esperienza e nuove leve, con una presenza femminile senza precedenti nella storia dell’organismo.

AGRIGENTO. Un Consiglio direttivo rinnovato, costruito nel segno della continuità ma con uno sguardo rivolto al futuro. Il presidente della sezione AIA di Agrigento, Gero Drago, ha ufficializzato la squadra che guiderà l’attività associativa nel corso della stagione sportiva 2026/2027, puntando su un mix di esperienza, competenze e giovani figure emergenti.

Tra gli aspetti che caratterizzano il nuovo organigramma spicca la presenza femminile, la più numerosa mai registrata nella storia della sezione agrigentina. Una scelta che rappresenta un segnale di apertura e valorizzazione delle professionalità all’interno dell’Associazione Italiana Arbitri.

Esperienza e competenze al servizio della sezione

Il nuovo Consiglio direttivo riunisce profili provenienti da diversi ambiti dell’attività arbitrale. Ne fanno parte osservatori arbitrali nazionali, arbitri e assistenti impegnati nella Commissione Arbitri Nazionale di Serie C, ex appartenenti agli organi tecnici nazionali, ex presidenti di sezione, preparatori atletici, esperti amministrativi e professionisti del settore informatico.

Una composizione eterogenea che punta a rafforzare l’attività della sezione attraverso la formazione tecnica, la crescita associativa e il coinvolgimento delle nuove generazioni di arbitri.

Le parole del presidente

«Ho scelto persone che, prima ancora dei ruoli e dei curriculum, rappresentano i valori dell’AIA – afferma il presidente Gero Drago –. Donne e uomini che hanno dimostrato sul campo serietà, spirito di servizio e amore per la nostra sezione. Sarà un Consiglio direttivo che lavorerà con unità d’intenti, mettendo a disposizione esperienza, professionalità e idee nuove per continuare il percorso di crescita intrapreso in questi anni».

Obiettivo stagione 2026/2027

Con il nuovo assetto organizzativo, la sezione AIA di Agrigento si prepara ad affrontare la stagione sportiva 2026/2027 con l’obiettivo di consolidare il percorso di crescita degli ultimi anni, confermando il proprio ruolo nel panorama arbitrale regionale e nazionale attraverso una gestione orientata alla formazione, alla partecipazione e alla valorizzazione delle competenze.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp