La Fortitudo Agrigento a caccia di un’impresa

La sfida è decisiva: la Fortitudo Agrigento si trova di fronte a un momento cruciale della stagione, dove una vittoria o una sconfitta possono fare la differenza tra la permanenza in Serie A2 e la retrocessione in Serie B. Con la fase salvezza appena iniziata, la squadra si trova ad affrontare il Nardò, attualmente seconda in classifica e distante ben 10 punti.

Il match, in programma domenica alle 18 a Nardò, sarà un vero scontro diretto: perdere significherebbe andare sotto di 12 punti con altre 9 partite da giocare, rendendo l’impresa della salvezza sempre più ardua. Coach Pilot sottolinea l’importanza dell’incontro e la necessità di ottenere un risultato positivo contro un avversario diretto per la salvezza.

Nonostante le difficoltà fisiche della squadra, ci si sta preparando al meglio per affrontare una sfida cruciale. L’obiettivo è chiaro: conquistare i tre punti e dare il via alla rimonta per evitare la retrocessione. L’appuntamento è fissato per domenica alle ore 18, con la diretta su LNP Pass.