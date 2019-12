Offerta biglietti Akragas-Geraci/Akragas-Dattillo

In vista delle gare contro Geraci e Dattilo, nostri diretti avversari, la società ha ideato per voi una splendida iniziativa. Acquistando il biglietto per la gara contro il Geraci, con un supplemento del 50% vi assicurerete anche quello per la gara contro il Dattilo.

CURVA SUD CURVA SUD

Geraci 5,00€

Geraci+Dattilo 7,50€

TRIBUNA COPERTA RIDOTTO TRIBUNA COPERTA RIDOTTO

Geraci 8,00€

Geraci+Dattilo 12,00€

TRIBUNA COPERTA INTERO TRIBUNA COPERTA INTERO

Geraci 10,00€

Geraci+Dattilo 15,00€

TRIBUNA RISERVATA TRIBUNA RISERVATA

Geraci 20,00€

Geraci+Dattilo 30,00€

