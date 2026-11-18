La Procura generale di Palermo punta alla piena conferma della sentenza di primo grado per la brutale violenza sessuale di gruppo consumata ai danni di una ragazzina di appena undici anni. Nel corso dell’udienza davanti alla Corte d’Appello, il sostituto procuratore generale Claudia Bevilacqua ha chiesto di ribadire la condanna a 12 anni di reclusione ciascuno per i tre giostrai finiti sotto processo. Sul banco degli imputati siedono Riccardo Fonte, 68 anni, originario di Caltanissetta, Bogdan Petru Corcoz, 30 anni, e Vasile Lucian Isache, 33 anni, entrambi nati in Romania e residenti ad Aragona.

Resta invece stralciata la posizione di un quarto uomo coinvolto nell’inchiesta, il 32enne Cosmin Babiuc Pavel: avendo fatto perdere da tempo le proprie tracce, i giudici hanno dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio. Qualora venisse rintracciato, per lui dovrà essere istruito un nuovo procedimento. La Corte ha fissato il ritorno in aula per il prossimo 3 dicembre, data in cui è attesa la sentenza.

I fatti risalgono al maggio 2015. La drammatica vicenda si era verificata ad Aragona nel maggio del 2015, nei giorni della tradizionale festa della Madonna di Fatima, occasione in cui gli imputati lavoravano presso il luna park allestito in paese. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini e confermato nel primo grado di giudizio, il branco avrebbe avvicinato la vittima – che all’epoca dei fatti doveva ancora compiere dodici anni – trascinandola con la forza in un vicolo per poi abusare di lei a turno.

La sentenza di primo grado. In primo grado i giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, avevano riconosciuto la responsabilità penale dei tre imputati per violenza sessuale di gruppo aggravata, infliggendo loro la pena di 12 anni di carcere a testa (a fronte dei 14 anni sollecitati dal pubblico ministero Elenia Manno). Nella stessa pronuncia, il collegio agrigentino aveva inoltre stabilito il diritto al risarcimento per la giovane vittima disponendo a carico degli imputati il pagamento immediato di una provvisionale pari a 80 mila euro.

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