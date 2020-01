OceanoMare, nuovo appuntamento con la musica live

Dopo una breve pausa riprendono questa sera alle 23, ad OceanoMare, sulla sesta spiaggia di San Leone, gli appuntamenti con la musica dal vivo. AgriSound, per l’occasione, present ail concerto di Antonio Sorgentone, cantante, pianista, considerato tra imigliori nel suo genere in Italia. Nel suo repertoriopropone un mix di rock & roll anni ’50, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione. Durante i suoi spettacoli, Sorgentoneriesce a conquistare tutti i tipi di pubblico, collezionando alle spalle più di 600 concerti in Italia e in Europa. Ha collaborato con Marvin Rainwater e Hayden Thompson, due autentiche leggende del country e del rockabilly. Nel 2012 ha firmato la colonna sonora del film “La Patente” di Alessandro Palazzi con i pezzi originali Felicità, Come back to me, My sweet hot baby. “Pete pete“, suo branooriginale registrato con i “Capone Bros.” per la Flipper Music, viene scelto come colonna sonora per la pubblicità del gioco “Roulettabille” in Francia. La Volkswagen, nel 2013, ha poi scelto “Pete pete” come colonna sonora della pubblicità del nuovo Maggiolino. Ha all’attivo “Let’s boogie tonight”, un cd di soli brani originali prodotto dall’etichettaromana Micca Records, e “Burlesque Christmas”, cd di classici natalizi riarrangiati in chiave rock & roll, swing e dixieland. Ma, soprattutto, Antonio Sorgentone si ricorda per la partecipazione al programma televisivo “Italia’s got talent”.