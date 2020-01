Valle dei Templi fra i sette siti più visitati d’Italia

La Valle dei Templi di Agrigento e il Teatro antico di Taormina sono fra i primi sette siti culturali più visitati d’Italia. Il lancio di agenzia dell’AdnKronos è di quelli che salutiamo con entusiasmo. Al top anche Siracusa, la Villa del Casale di Piazza Armerina, i Parchi di Segesta e Selinunte e il Chiostro di Monreale. I dati sono stati diffusi dal Dipartimento regionale dei Beni culturali, dopo che il Ministero dei Beni culturali, nei giorni scorsi, nello stilare la graduatoria nazionale non aveva inserito gli analoghi luoghi siciliani della cultura. Una ‘dimenticanza’ dovuta all’autonomia che la Regione ha in materia. Sono ben sette i siti dell’Isola che si collocano nei primi trentasette posti delle destinazioni più frequentate da visitatori e turisti in Italia. Il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento nel 2019 ha superato i 940mila visitatori e il Teatro Antico di Taormina, di poco sotto agli 890mila ingressi, risultano a ridosso del Colosseo a Roma, degli Uffizi a Firenze e del Parco a Pompei. “I beni culturali siciliani e i luoghi di fruizione come i Parchi archeologici, i musei, le gallerie, le biblioteche – evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci – costituiscono un bene comune da preservare e valorizzare”.