Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, ha assolto un’agrigentina dal reato di occupazione abusiva di alloggio popolare. I fatti risalgono al mese di marzo del 2024 quando a seguito di un sopralluogo effettuato dai vigili urbani veniva constatata l’occupazione senza titolo dell’immobile di proprietà dell’Iacp di Agrigento da parte della giovane ragazza. In accoglimento dalla tesi difensiva e delle richieste avanzate dall’avvocato Salvatore Butera, avuto riguardo del caso specifico e della condotta dell’occupante abusiva, il giudice ha assolto l’agrigentina perché “il fatto non costituisce reato”.

