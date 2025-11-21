La magia del Natale arriva a Raffadali. Dal 6 dicembre al 6 gennaio la cittadina agrigentina si trasformerà in un incantevole villaggio natalizio, in un tripudio di luci dove vivere pienamente l’atmosfera della festa più attesa da grandi e bambini. Per la prima volta, in provincia di Agrigento, prenderà forma un villaggio di oltre 10mila metri quadrati dove poter ammirare un percorso fatto di luminarie e profumi natalizi.

Il Christmas Village Raffadali che sorgerà nel Villaggio della gioventù, porterà bambini e adulti alla scoperta del sentiero degli elfi e del campo delle stelle cadenti, darà l’opportunità di incontrare Babbo natale e farsi una foto sulla sua grande slitta, spedire una lettera direttamente dall’ufficio postale degli elfi e di scoprire la casa di Santa Claus, oltre a poter vedere gli asinelli degli elfi.

Il villaggio ospiterà un grandissimo albero di Natale, i tipici mercatini natalizi e una fabbrica di giocattoli per vivere un’esperienza unica senza limiti: chi farà il biglietto, infatti, potrà rimanere fino alla chiusura dei cancelli, per non perdersi un attimo della magia del Natale, assistere alle grandi parate previste a cui parteciperanno le mascotte dei cartoni animati più amati o agli spettacoli quotidiani a tema natalizio.

L’ingresso è disponibile dalle 16 alle 23: il villaggio ha al proprio interno anche un maestoso luna park, lo spettacolare igloo dei baloon e l’angolo del ghiaccio, una grande pista di pattinaggio per il divertimento sui pattini. I biglietti sono gratuiti per bambini sotto i 4 anni e per persone con disabilità. Biglietti disponibili su Ticketzeta al link https://local.ticketzeta.com/christmasvillage/ acquistabile anche con Carta del docente e Carta cultura giovani.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp