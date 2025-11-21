La Procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di quattro persone coinvolte in un’inchiesta che ipotizza un vasto traffico di cocaina a Palma di Montechiaro. Gli indagati sono due quarantacinquenni, un quarantunenne e un ventisettenne, tutti di Palma di Montechiaro. La prima udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 29 gennaio davanti il giudice del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo. Le indagini sono state condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento e del Commissariato di Palma e dai militari della Guardia di finanza. In appena sei mesi, tra aprile 2022 e ottobre 2022, sarebbero stati accertati oltre 2.600 episodi di cessione di cocaina, a volte anche a minorenni.

