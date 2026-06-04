Alticcio ha inveito e molestato avventori e titolari dei locali della movida lungo la via Atenea. E’ stato fermato, sanzionato e “allontanato” dai carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento. A creare il caos un ventenne disoccupato, residente ad Agrigento, già noto alle forze dell’ordine, nei cui confronti è stato applicato il cosiddetto ordine di allontanamento di 48 ore (noto come Daspo urbano).

Il provvedimento impone al giovane di stare lontano da locali ed esercizi pubblici del centro cittadino. A tarda sera il giovane, in evidente stato di alterazione alcolica, ha assunto un atteggiamento di sfida contro chiunque gli capitasse davanti. Immediata la chiamata al 112. I militari dell’Arma sono intervenuti sul posto e, senza non poche difficoltà, lo hanno fermato e identificato.

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