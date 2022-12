Prorogati di due mesi i contratti per i precari Covid

E’ stata approvata la proroga per due mesi dei contratti del personale amministrativo assunto dalle Asp per l’emergenza Covid. La norma è stata inserita nelle variazioni di bilancio della Regione che avrebbero dovuto recepire l’accordo da 200 milioni con lo Stato. I 200 milioni, alla fine, non ci sono, ma arriva all’ultimo istante un emendamento, proposto in prima persona dall’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, che proroga fino alla fine di febbraio il contratto del personale tecnico, amministrativo e informatico.

I tecnici sono circa 3mila e sono impiegati presso le strutture commissariali nate per l’emergenza Covid e che in questi ultimi due anni difficili di pandemia hanno retto i servizi volti a contrastare l’emergenza sanitaria. Il contratto prevede 18 ore settimanali.

“Ho incontrato una delegazione di questi lavoratori e ho preso un impegno che ho subito mantenuto, grazie anche alla sensibilità del Parlamento regionale sul tema – dice il presidente della Regione Renato Schifani -. Lavoreranno ancora per due mesi e nel frattempo c’è l’impegno di tutte le parti coinvolte a sedere a un tavolo tecnico, che istituiremo presso l’assessorato alla Salute, che cercherà di individuare possibili percorsi per l’impiego di queste risorse umane”.