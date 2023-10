Gli occhiali sono molto di più che un supporto per migliorare la vista poiché sono l’accessorio moda per eccellenza. Infatti, da soli sono in grado di rendere iconica una figura. Impossibile pensare alla compianta regista premio oscar alla carriera Lina Wertmuller senza i suoi occhiali con montatura rigorosamente bianca di cui era una grande collezionatrice. E che dire di Iris Apfel? Non si è mai vista senza occhiali dalla montatura rotonda. Karl Lagerfeld, art director Chanel, nell’immaginario comune indossa sempre i suoi occhiali da sole neri come una vera diva. Insomma, gli occhiali sono accessori che rendono in risalto ogni viso e outfit.

Molto più che semplici occhiali

Fino a qualche tempo fa, dei semplici occhiali non erano altro che mera attrezzatura ottica per permettere di vedere meglio o proteggere dal sole. Tuttavia, ai giorni nostri le cose sono ben diverse da come erano un tempo. Vale a dire che gli occhiali da lettura dal bel design non servono solo a correggere i difetti della vista ma hanno un ruolo ben diverso. Infatti, vestono il volto, lo rendono più interessante, mettono gli occhi in primo piano, valorizzano il viso.

In pratica, sono un accessorio pensato solo e unicamente per il viso, la parte principale e più caratterizzante di ogni corpo. Basta fare una piccola prova: se si va in giro di punto in bianco con una borsa nuova o un paio di scarpe nuove, in pochi se ne accorgeranno, invece, se si indossa una nuova montatura, il cambio non passa di certo inosservato, anzi.

Irrinunciabili per la Gen Z

Sono soprattutto Millennials e la generazione Z che investono in eyewear grazie a un’offerta sul mercato ampia e per tutte le tasche, tra modelli hi-tech che strizzano l’occhio a occhiali dal design retrò, spiccano proposte audaci e seducenti. Gli occhiali cambiano a seconda dell’outfit, della stagione e dell’umore. Per tale ragione, c’è chi ne ha una piccola collezione e cambia montatura ogni giorno o addirittura in base al momento della giornata. I grandi marchi propongono collezioni uniche; tuttavia, si trovano modelli bellissimi a costo sicuramente inferiore nei negozi di ottica di qualità.

Le montature più belle oggi

Ad oggi, esiste davvero un mondo di montature per occhiali. Per renderli ancora più interessanti e particolari, dietro c’è uno studio di design ben preciso che mette in gioco tanti fattori. Si parte da occhiali in acetato grandi da diva effetto tartarugato o in colori chiari fino ad arrivare a montature più esili e metalliche. Le prime hanno il pregio di vestire molto il viso, mentre le seconde danno più luce.

Si gioca molto anche con le forme della montatura e un esempio sono gli occhiali da vista a forma esagonale. Loghi grafici e lavorazioni particolari sono in grado di mettere in risalto anche la parte laterale dell’occhiale. Vanno per la maggiore occhiali da sole che incorporano vibes seventies perciò ben venga anche il doppio ponte.