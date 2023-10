Finisce 2- 1 all’ Esseneto, per l’Akragas che vince sul Canicattì. Nel derby agrigentino, valevole per la decima giornata di campionato di serie D, girone I, la squadra di casa riesce a portare a casa 3 punti sul filo del rasoio, grazie al goal dalla distanza di Llama e alla rete di Trombino. Il Canicattì accorcia le distanze con un goal di Sidibe.

Il Canicattì era rimasto in10 al 34° per l’espulsione di Viglianisi per un fallo su Puglisi. Doppia espulsione nella file del Canicattì: al 79° cartellino rosso anche per Camara e Tedesco per proteste contro l’ arbitro e per aver allontanato il pallone dal rettangolo di gioco. Adesso si gioca in 11 contro 8. Il Canicattì deve faticare ma riesce a mantenere invariato il risultato. Una partita decisa solo nella ripresa e che vede negli ultimi minuti tanti falli e molto nervosismo.

IL TABELLINO:

AKRAGAS (3-4-2-1): Sorrentino; Baio, Cipolla, Rossi; Puglisi, Scozzari, Sanseverino (83′ Scandurra), Di Mauro, Llama (83′ Rea), Grillo (52′ Trombino); Marrale (52′ Mannina). A disp.: Busà, Di Stefano, Perez, Scandurra, Sinatra, Bruno. All. Coppa.

CANICATTÌ (3-5-2): Scuffia; Camara, Raimondi, Loza; (57′ Messina), Sidibe, Viglianisi, Salvia (58′ Vecchi), Tedesco; D’Onofrio (58′ G. Catania), Meneses. A disp.: Cabriglia, Testagrossa, Tempesta, Tavella, Frangiamone, Bonilla, F. Catania. All. Pidatella.

ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco (Pozzi-Turra).

AMMONITI: 32′ Loza, 39′ Marrale e Salvia, 69′ Puglisi, 74′ Rossi

ESPULSI: 34′ Viglianisi, 79′ Camara e Tedesco

Foto Nino Piraneo