Ancora un sabato sera di controlli nel centro cittadino di Agrigento ad opera degli agenti della polizia municipale. Nel contrasto al fenomeno della sosta selvaggia sono state elevate 67 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada. Le multe sono state scattate per divieto di sosta e una per occupazione abusiva di parcheggio per disabili dalle parti di Porta di Ponte, piazzale Aldo Moro, piazza Marconi, via Acrone e via Empedocle.