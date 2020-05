Nuovo prestigioso incarico per Orazio La Cognata

La Federazione Italiana Ristorazione, in acronimo FIR, è una Organizzazione Sindacale che tutela i dipendenti che operano nel settore della della ristorazione, ricezione, la filiera alimentare e il settore trasporti in regime A.T.P.

Di fatto, oltre a quanto riportato in anticipazione, la filosofia della F.I.R. È quella di tutelare il settore. Senza una dovuta tutela del settore non si ha una tutela ne per il datore di lavoro ne per il dipendente. Proprio grazie a questa filosofia si riesce a dare forza ai principi naturali che ci hanno visto essere rinomati a livello mondiale grazie alla nostra accoglienza, alla nostra tradizione culinaria, alla nostra professionalità e al nostro inimitabile Made in Italy.

La F.I.R. nasce come associazione non registrata già nel 2014 grazie a persone che ancora oggi lavorano in questo settore. Il Presidente Nazionale in carica, Glauco Marras “cuoco italiano”, ha sentito, assieme ad altre persone che compongono i vari settori del mondo gastronomico, l’esigenza di creare una voce unica per tutelare un mondo lavorativo che risulta essere tra i più produttivi. Dopo un rodaggio di due anni si è deciso di costituirsi in maniera ufficiale in modo da poter interloquire con le istituzioni. Nel 2016 nasce ufficialmente la Federazione Italiana Ristorazione. Sin da subito vengono creati atti propositivi volti alla miglioria del settore, alla tutela dello stesso e alla salvaguardia di coloro che vi lavorano. In Italia il settore vede impiegate oltre 4.800.000 persone, ma che possono arrivare a oltre 6.200.000 in determinati periodi dell’anno.

Tra le più importanti iniziative svolte ricordiamo la richiesta di costituzione di un ordine Professionale della Ristorazione, e la richiesta all’Unione Europea di costituire un Albo pensionistico per tutti coloro che lavorano all’estero,.

Il 29 aprile 2020 viene nominato un nuovo Coordinatore per la Regione Sicilia che è Orazio La Cognata, il quale, in data 13 maggio c.a, c/o l’ARS, ha rappresentato la F.I.R. In un incontro istituzionale tenutosi con due rappresentanti di due schieramenti politici. Il tema dell’incontro è stata la legge finanziaria da poco varata. L’incontro è stato effettuato al fine di proporre migliorie ad un articolo che riguarda i lavoratori stagionali. Tema, delicato e in fase di studio riguarda l’accesso agli ammortizzatori sociali. Grazie a questo incontro si è aperta la possibilità di creare e partecipare ad un tavolo tecnico con gli stessi deputati allo scopo di portare avanti l’iniziativa della F.I.R., e conseguentemente tutelare il settore.

Il Coordinatore della Il Presidente Nazionale Regione Sicilia Nazionale F.I.R.