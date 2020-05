Comune di Agrigento

L’assessore all’ecologia Nello Hamel, informa la cittadinanza che per gravi ed improvvisi imprevisti , la discarica di conferimento del vetro resterà chiusa per alcuni giorni e, pertanto, nella giornata di sabato 16 maggio non si effettuerà la raccolta del vetro, mentre verrà regolarmente effettuata la raccolta dell’umido/organico.

I cittadini sono pregati di non uscire il mastello del vetro e di rinviare il conferimento del vetro a sabato prossimo 23 maggio.