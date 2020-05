Paziente di Ravanusa era risultato positivo: “tampone negativo”. Un altro guarito a Porto Empedocle

Buone notizie a Ravanusa dove il sindaco Carmelo D’Angelo ha confermato che l’ultimo paziente risultato positivo è stato nuovamente sottoposto a tampone, ed è risultato negativo. “Non abbassiamo la guardia e rispettiamo le regole”, dice il primo cittadino.

E l’ultimo paziente di Porto Empedocle, che era risultato positivo al Coronavirus è ufficialmente guarito. “Questo significa che al momento non ci sono più contagi in città e speriamo che così permanga per lungo tempo”, dichiara il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina.