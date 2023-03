Folgorati mentre lavoravano a Raffadali: due feriti, uno è grave

Un operaio somalo di 22 anni, e il proprietario di un’abitazione di Raffadali, di 45 anni, sono rimasti folgorati da una scossa elettrica mentre erano impegnati ad effettuare dei lavori edili sul prospetto di un immobile. Il raffadalese è stato trasferito al Centro grandi ustioni dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania, ed è in pericolo di vita. L’immigrato invece non versa in gravi condizioni, ma per alcune fratture riportate è stato portato al presidio ospedaliero “Villa Sofia” di Palermo. Dai primi accertamenti la scarica elettrica sarebbe stata prodotta dal contatto tra un cavo ad alta tensione e alcuni fili di rame. Sul posto, i carabinieri, ma anche l’Ispettorato del lavoro e i funzionari dell’Asp. L’area interessata è stata posta sotto sequestro.