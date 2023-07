Nelle ultime ore si è registrato nuovo naufragio al largo di Lampedusa. Il cadavere di un bimbo di quattro anni, probabilmente di nazionalità nigeriana, è stato recuperato dalla nave Dattilo e accompagnato a Reggio Calabria. Il piccolo viaggiava assieme ad altri migranti, 44 in totale, tra cui la madre.

Di questi, in 14 erano stati prelevati da una motovedetta della Guardia costiera per l’evacuazione medica e condotti al molo Favarolo di Lampedusa e trasferiti in elisoccorso negli ospedali siciliani. La polizia di Stato ha già avvertito l’Autorità giudiziaria che, è probabile, sequestrerà la salma per effettuare l’autopsia.