Un bambino di sei mesi e’ morto per la caduta dal fasciatoio. La tragedia è avvenuta ad Agira in provincia di Enna. Il piccolo e’ spirato all’ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato trasferito in elisoccorso. Dopo la caduta il piccolo e’ stato portato all’ospedale Umberto I di Enna dove le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ed è stato disposto il trasferimento a Catania.