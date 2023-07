I cittadini aspettano notizie sull’avvio del servizio di mobilità eco sostenibile.

Ad Agrigento, il servizio di bike sharing sembra essere stato dimenticato e le 58 biciclette elettriche destinate al progetto sono state abbandonate e lasciate ad accumulare polvere.

Era il 18 luglio dello scorso anno quando il palazzo municipale di Agrigento ha assistito all’arrivo di un carico di biciclette elettriche, suscitando la curiosità dei cittadini in piazza Pirandello. Le ipotesi sul loro destino si sono susseguite: destinatarie del corpo di polizia locale o forse un “regalo” per la Giunta e i consiglieri comunali. La verità, tuttavia, era molto diversa. Si trattava della consegna delle 58 bici elettriche che avrebbero dovuto inaugurare il tanto atteso progetto di bike sharing, promuovendo così la mobilità eco-sostenibile nella città.

L’idea del bike sharing era stata lanciata dalle precedenti amministrazioni comunali, ma dopo un anno, molti si chiedono: che fine hanno fatto le biciclette? Quando verrà finalmente avviato il servizio di bike sharing? I cittadini, desiderosi di notizie e sviluppi concreti, attendono con impazienza.

Le biciclette elettriche, temporaneamente ospitate all’interno del palazzo municipale, sono state consegnate in attesa del completamento delle quattro stazioni di ricarica previste nei piazzali delle stazioni ferroviarie di Agrigento, in piazza Sinatra e in via Nettuno a San Leone. Una volta completate, queste stazioni rappresenteranno dei punti cruciali per il corretto funzionamento del servizio di bike sharing, consentendo la ricarica delle biciclette elettriche e rendendo il sistema accessibile a tutti i cittadini.

Siamo consapevoli delle complessità logistiche e burocratiche che possono sorgere nell’implementazione di un progetto di questa portata, tuttavia, riteniamo che sia necessario un chiarimento sull’avanzamento del progetto. I cittadini di Agrigento sono impazienti di conoscere le tempistiche e gli sviluppi futuri del bike sharing.

Le 58 biciclette elettriche abbandonate e la mancanza di progressi nel progetto di bike sharing ad Agrigento rappresentano una chiara testimonianza che qualcosa non funziona. È tempo che il Comune prenda sul serio la propria posizione e si impegni attivamente per rendere operativo il servizio di bike sharing, rispondendo alle aspettative dei cittadini agrigentini e fornendo loro un’alternativa di mobilità sostenibile efficace.