Ennesimo furto nella notte tra domenica e lunedì all’interno del complesso dell’ex ospedale di via Giovanni XXIII, oggi sede di uffici dell’Asp, della Regione Siciliana e della Protezione Civile. Ignoti si sono introdotti nell’edificio agendo indisturbati su più piani: nel mirino sono finiti tutti i distributori automatici di snack e bevande, scassinati e pesantemente danneggiati per rubare l’incasso.

A far scoprire il blitz è stato il sistema d’allarme della struttura, che ha attivato l’intervento dei carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento. I militari hanno eseguito i rilievi nei corridoi saccheggiati per raccogliere indizi utili a identificare i responsabili, mentre resta ancora da quantificare l’esatto ammontare dei danni.

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