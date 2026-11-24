Attività bloccata per diversi minuti e personale sanitario costretto a chiedere aiuto per lavorare in sicurezza. È quanto accaduto l’altra sera al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di contrada Consolida, dove una trentacinquenne agrigentina ha creato il caos all’interno della sala visite. Arrivata in ospedale per farsi medicare dopo una presunta aggressione, la donna ha iniziato a riprendere con il proprio telefono cellulare le fasi del controllo clinico.

Di fronte al divieto opposto dal medico, la paziente ha reagito con veemenza, innescando una situazione di forte tensione che ha paralizzato il reparto. Solo l’arrivo degli addetti alla sicurezza interna e delle forze dell’ordine ha permesso di contenere lo stato di alterazione della trentacinquenne, che ha motivato l’accaduto parlando di sfiducia verso i medici della struttura.

Allontanata dalla sala delle visite per consentire il ritorno alla normalità, la donna rischia ora una segnalazione all’Autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio.

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