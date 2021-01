Nuovo Dpcm: ipotesi Sicilia zona rossa

Da domenica 17 gennaio mezza Italia potrebbe finire nelle due liste di alto rischio e quindi di restrizioni per contenere l’epidemia di Covid-19: sono 9 le regioni e province autonome a rischiare l’arancione e tre addirittura il rosso, tra queste anche la Sicilia. A passare al colore rosso, con le misure più stringenti, potrebbero essere la Lombardia, l’Emilia Romagna e la Sicilia. E, probabilmente, resteranno in campo anche per le prossime settimane le limitazioni fissate dall’ultimo Dpcm in scadenza il 15 gennaio.