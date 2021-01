Il tempo: domani cielo nuvoloso con nevicate a bassa quota

MARI: da agitati a molto agitati stretto di Sicilia, mare e canale di Sardegna; poco mosso l’Adriatico settentrionale con moto ondoso in rapido aumento dal pomeriggio; da mossi a molto mossi i restanti bacini, tendente ad agitato il Tirreno centro occidentale. Al sud e in Sicilia – annuvolamenti sparsi fra Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia con possibili deboli piogge soprattutto lungo le coste tirreniche; ampie schiarite sulle restanti regioni con aumento delle nubi dal pomeriggio sui versanti adriatici dove si potranno avere isolati rovesci specie fra Puglia garganica e Molise. TEMPERATURE: minime in flessione aree alpine, appennino tosco emiliano, Marche, Toscana centro settentrionale, Molise, Puglia e Basilicata; in aumento sulla pianura padana; senza variazioni di rilievo sulle restanti aree. Venti: forti settentrionali sulle aree alpine occidentali con raffiche di burrasca; maestrale forte con raffiche di burrasca sulle due isole maggiori; moderati occidentali sul resto della Penisola in rotazione dai quadranti settentrionali ed in intensificazione soprattutto sulle aree adriatiche e localmente su quelle ioniche. (AGI)