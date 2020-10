Nuovo dirigente della polizia municipale a Canicattì

CANICATTI’. La dottoressa Patrizia Sola sarà a capo della V direzione Polizia Municipale dopo che, dalla fine della scorsa settimana, il dirigente, Angelo Licata non è più in servizio effettivo.

Licata, dopo una lunga e brillante carriera, è alle porte della quiescenza e, dovendo godere delle ferie maturate ma non usufruite, già dal 22 ottobre u.s. non è più il Comandante della P.M., carica finora ricoperta.



Al comando della V direzione, per le competenze, i titoli e la pregressa esperienza, è stata nominata con D.D. n°. 1364/2020 il Commissario Patrizia Sola.

Alla dottoressa Sola giungano gli auguri di un proficuo lavoro da parte del sindaco Ettore Di Ventura, della Giunta Municipale e del Segretario Generale, Giovanni Panepinto.