Firetto: “C’è una crisi in corso, ci aspettiamo che si mettano tutti al lavoro”

AGRIGENTO. “Nel pieno di una emergenza sanitaria ed economica della città e del Paese, Di Mauro vincitore indiscusso di queste amministrative si prende la briga di convocare una conferenza stampa nella quale con una sorta di ossessione nei miei riguardi si lascia andare a libere e fantasiose ricostruzioni, sia sulla campagna elettorale appena conclusa, che perfino su vicende giudiziarie che lo riguardano e di cui non mi sono mai occupato”.

Lo scrive in una nota l’ex sindaco di Agrigento, il consigliere comunale Calogero Firetto.

“Le elezioni amministrative si sono concluse così come la campagna elettorale. Ho augurato al sindaco e alla giunta un buon lavoro. Ora governino la città. Strano che Di Mauro parli di ruolo di opposizione e di sua estraneità alla città, visto che ha governato e continua a governare sulle istituzioni e in particolare sulla sanità agrigentina da vecchio uomo di potere. Non intendo farmi trascinare in questo vortice di accuse. Sarò vigile consigliere d’opposizione. Ma visto che la sua conferenza sull’esito del voto mi tira in ballo personalmente, ci sarà tempo per rispondere con gli stessi mezzi, com’è giusto che sia, soprattutto su fatti che mi riguardano in cui mostra ignoranza in materia giuridica, oltreché scarsa conoscenza dei fatti. Il tempo dei caffé e delle chiacchiere da bar è finito”.