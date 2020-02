Nuovo direttivo al Distretto Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa nominato amministratore

Nuovo direttivo al Distretto Valle dei Templi

L’assemblea dei soci pubblici e privati del Distretto Turistico Valle dei Templi si è riunita stamattina ad Agrigento, nella sede di Viale della Vittoria, per eleggere il nuovo Comitato direttivo. A presiederla il vice sindaco di Agrigento, Elisa Virone. All’unanimità è stato nominato amministratore del Distretto, l’imprenditore Fabrizio La Gaipa. Confermata la presidenza del sindaco di Agrigento, Lillo Firetto. Vice presidente è stato eletto Domenico Gueli, sindaco di Sant’Elisabetta. Era presente l’amministratore uscente Gaetano Pendolino, cofondatore del Distretto e già due volte eletto nel Comitato direttivo, il quale ha illustrato ampiamente la situazione attuale del Distretto e le attuali opportunità. Dal nuovo Ad, La Gaipa, gli sono state rivolte parole di apprezzamento e di stima per il lavoro finora svolto con sacrifici personali e professionali, opinione condivisa da tutti i presenti.

Tante le iniziative che il nuovo amministratore, La Gaipa, intende portare avanti con il neo eletto direttivo per imprimere un nuovo corso che tiene conto delle volontà del Governo regionale di sostenere azioni di sistema proposte da reti di distretti.