Nuovo consiglio per l’ordine degli architetti: alla presidenza torna Rino La Mendola

Venerdì prossimo, alle 10:30, nella sede di via Gaglio dell’Ordine degli architetti di Agrigento, sarà presentato il nuovo Consiglio d’Ordine individuato a seguito delle votazioni svoltesi nei giorni scorsi all’hotel Dioscuri Bay Palace a San Leone. Ad Alfonso Cimino , chiamato ad altri incarichi, subentra Rino La Mendola, già vince Presidente nazionale dell’ordine e capo del genio civile di Agrigento. Un ritorno al passato per La Mendola che per diversi anni ha guidato l’ordine provinciale degli architetti di Agrigento.