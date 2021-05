Confcommercio, Gabriella Cucchiara candidata alla presidenza provinciale

Gabriella Cucchiara, già presidente della Fipe Confcommercio, la sigla che rappresenta gli esercizi pubblici, annuncia la sua candidatura alla presidenza provinciale di Confcommercio. Le votazioni si terranno , domani, giovedì 20 maggio.

“È stata una decisione molto sofferta fatta anche nella consapevolezza di perdere perché i giochi erano già stati fatti – spiega -. Il mio è però un gesto che devo a me stessa e ai miei associati perché penso che sia arrivato il momento di cambiare passo. La pandemia ci ha insegnato che tutto può essere stravolto all’improvviso: siamo stati strappati alle nostre zone di comfort e siamo stati costretti a rivedere e a reinventare il nostro lavoro. In questo anno ho preso ancora di più consapevolezza di quanto sia importante stare uniti e fare rete perché da soli non si va da nessuna parte. Oggi – continua – c’è la necessità di inserire i giovani e i loro progetti e rivalutare il ruolo delle donne che sono un valore aggiunto. Mentre già in tutto il mondo c’è stato un cambiamento in tal senso, da noi si resta ancorati ai vecchi sistemi, ai giochi delle poltrone e dei ruoli che non portano da nessuna parte. Per questo – conclude – è essenziale ripartire accettando la sfida di tempi che cambiano e soprattutto dare fiducia alle energie dei più giovani”.