Migranti, archiviata inchiesta su Carola Rackete

Il Gip del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, ha archiviato l’inchiesta a carico di Carola Rackete, la comandante della nave “Sea Watch3” che, nell’estate del 2019, venne arrestata per resistenza o violenza contro una nave da guerra. La Procura di Agrigento aveva chiesto di non processare la comandante tedesca e il Gip, che già non aveva convalidato l’arresto, ha chiuso il caso.

L’inchiesta e’ quella legata all’arresto della donna e ad alcuni episodi, uno dei quali, quando avrebbe violato l’Alt della motovedetta della Guardia di finanza, che le vieto’ di avvicinarsi alle acque territoriali italiane.

La comandante era di indagata per tre ipotesi di resistenza a Pubblico ufficiale, commesse fra il 12 e il 29 giugno, giorno dell’arresto; danneggiamento, e resistenza o violenza a nave da guerra.