Agrigento – Il Comitato Civico Aeroporto della Fascia Centro Meridionale della Sicilia ha lanciato un appello per la costruzione di un nuovo aeroporto nella regione. Con il continuo aumento del numero di turisti che visitano la Sicilia, gli attuali aeroporti stanno lottando per gestire il carico di passeggeri, spesso causando disagi, disservizi e ritardi. Il recente aumento delle chiusure improvvise dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, dovute alle eruzioni dell’Etna, ha solo aggravato la situazione.

Il Comitato sostiene che un nuovo aeroporto non solo migliorerebbe l’economia locale delle province di Agrigento e Caltanissetta, ma sarebbe anche una soluzione pratica e rapida ai problemi attuali. La creazione di un ulteriore scalo nella Sicilia centro-meridionale faciliterebbe la distribuzione del flusso di viaggiatori, alleggerendo la pressione sugli aeroporti esistenti e migliorando l’efficienza dei servizi.

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti, Ing. Rino La Mendola, ha proposto la formazione di due poli aeroportuali distinti per la Sicilia: uno per la Sicilia Orientale e uno per la Sicilia Occidentale. Secondo la proposta, il polo orientale sarebbe composto dall’aeroporto principale di Catania e dall’aeroporto secondario di Comiso, mentre il polo occidentale comprenderebbe l’aeroporto principale di Palermo e gli aeroporti secondari di Trapani e Agrigento.

La realizzazione di questi poli aeroportuali, secondo il Comitato, consentirebbe una migliore gestione delle emergenze, come le chiusure dovute alle eruzioni vulcaniche, e garantirebbe un servizio più continuo e affidabile per tutti i viaggiatori.

Durante la conferenza, il presidente del Comitato Civico Aeroporto della Fascia Centro Meridionale della Sicilia, Angelo Principato, ha sottolineato l’urgenza di questa iniziativa: “L’esempio pratico di tale necessità è rappresentato dalle problematiche che spesso sorgono a causa delle eruzioni laviche dell’Etna. Questi eventi impattano sull’operatività dell’aeroporto di Catania, creando enormi disagi per la struttura e per i viaggiatori.”

In conclusione, il Comitato Civico fa appello alle autorità regionali e nazionali affinché prendano in considerazione la proposta e agiscano prontamente per realizzare questo progetto. La creazione di un nuovo aeroporto nella Sicilia centro-meridionale non è solo una questione di principio, ma una necessità urgente per migliorare la qualità dei servizi e sostenere l’economia locale.