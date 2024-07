Siculiana (AG), 17 luglio 2024 – Nei giorni scorsi, la spiaggia di Siculiana Marina (AG) è stata teatro di un eroico salvataggio. Quattro militari del 6° reggimento bersaglieri di Trapani, attualmente impegnati nell’Operazione “Strade Sicure” con il Raggruppamento “Sicilia”, hanno tratto in salvo una madre e le sue due figlie che si erano avventurate in mare nelle acque agitate e non riuscivano a tornare a riva a causa della forte corrente e delle onde alte.

I militari, che si trovavano in zona liberi dal servizio, sono stati allertati dalle grida della donna. Senza esitazioni, alcuni di loro si sono tuffati in mare mentre altri hanno utilizzato un pedalò per raggiungere e soccorrere la madre e le due bambine, di 11 e 9 anni.

Grazie al coraggio e alla prontezza dei militari, la famiglia è stata riportata in sicurezza sulla riva. Le persone che nel frattempo si erano assembrate sulla spiaggia hanno rivolto un plauso ai militari per il loro intervento tempestivo e risolutivo.

L’eroico gesto dei quattro bersaglieri ha dimostrato ancora una volta l’importanza della presenza delle forze armate, non solo in operazioni di sicurezza, ma anche come baluardo di soccorso e protezione per la comunità.