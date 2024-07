Spostamento dei presidi di polizia, nuove regole di accesso ai pontili e maggiore collaborazione dei locali notturni per garantire sicurezza e pulizia nell’area del porticciolo di San Leone.

In seguito alla recente riunione tenutasi con i rappresentanti dei diportisti e i gestori dei pontili, voluta dall’assessore comunale Carmelo Cantone, sono stati stabiliti importanti cambiamenti per garantire la sicurezza nell’area del porticciolo turistico di San Leone. Alla riunione hanno partecipato anche il vicesindaco e assessore all’ecologia Aurelio Trupia, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e il commissario Maurizio Rabita, funzionario della Polizia Municipale di Agrigento.

Presidio Fisso delle Forze di Polizia. Un punto cruciale discusso è stato il rafforzamento della presenza delle forze di polizia, anche coinvolgendo i militari dell’Esercito nell’ambito del programma “Strade Sicure“. Questo programma prevede l’impiego dell’Esercito italiano, e recentemente, in relazione alla modulazione del contingente militare della provincia, c’è stato un incremento di 20 unità di soldati destinati alla città, capitale della cultura 2025.

Riposizionamento dei Presidi. Gli attuali presidi e schieramenti di forze presenti in Piazzale Giglia, ormai prevalentemente frequentata da famiglie con bambini, saranno spostati nell’area del porticciolo turistico di San Leone. Questa zona è diventata il centro nevralgico della mala movida, con un’escalation di risse notturne e disordini dovuti anche al traffico caotico.

Richieste dei Diportisti. I diportisti hanno chiesto una presenza costante di postazioni di primo soccorso e di polizia permanente. Hanno suggerito che la questura potrebbe posizionare un camper, utile come presidio mobile anche turistico, e hanno richiesto anche la presenza della Capitaneria di Porto e l’implementazione di servizi di videosorveglianza.

Regole di Accesso e Sosta ai Pontili. L’amministrazione comunale ha specificato che i pontili saranno transitabili solo per le operazioni di scarico e carico delle merci e non sarà consentita la sosta. Le auto in sosta saranno sanzionate.

Pulizia e Gestione dei Rifiuti. È stata sollevata la questione della pulizia nell’area. I gestori delle aree demaniali devono controllare e mantenere pulita l’area, collocando mastelli e attenendosi alle regole della raccolta differenziata. È vietato l’uso di plastica nei locali situati in aree demaniali e vicino al mare.

Commento dell’Assessore Cantone. L’assessore alle attività produttive e polizia locale, Carmelo Cantone ha ricordato che, in pianta organica, la polizia municipale dispone di pochissimi uomini rispetto al fabbisogno comunale e che questi possono essere impegnati fino alla mezzanotte. Ha chiesto poi ai locali notturni una collaborazione in termini di misure compensative, invitandoli a organizzarsi per mantenere pulite le aree circostanti i propri locali.

Queste misure sono volte a migliorare la sicurezza e la qualità dell’ambiente nel porticciolo turistico di San Leone, garantendo un’area più sicura e pulita per residenti e turisti.