Nuovi arrivi e partenze al Tribunale di Agrigento. Prendono servizio i magistrati Laerte Conti, palermitano, proveniente dal tribunale di Vibo Valentia e Alberto Lippini da quello di Genova. Torna ad Agrigento, dove è stata in servizio per tanti anni, il giudice Gianfranca Claudia Infantino che ricoprirà l’incarico di magistrato di Sorveglianza rimasto vacante dopo il trasferimento di Walter Carlisi alla presidenza dello stesso ufficio di Caltanissetta. Il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato alcuni spostamenti anche in uscita. Lasciano il Palazzo di Giustizia di via Mazzini, il gip Giuseppa Zampino e il giudice della sezione civile Beatrice Ragusa, entrambi trasferiti a Palermo.

