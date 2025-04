Quasi quattro ore di viabilità in tilt. Tutte le strade che portano alla località balneare di San Leone, nel pomeriggio del 25 aprile, ad un certo punto sono diventate delle “trappole” infernali con file interminabili e caos ovunque. Da Porta Aurea verso San Leone le colonne di auto iniziavano precisamente dalle “quattro strade” di via Luca Crescente.

Circolazione paralizzata lungo il viale dei Giardini. Quasi impossibile raggiungere il viale Delle Dune con le traverse intasate a causa del parcheggio “selvaggio”. Lunghe code anche in prossimità della rotatoria Giunone e all’incrocio con via Capitano. In alcuni tratti si è andati avanti per ore a passo di lumaca.

Uno scenario già visto nei giorni del ponte di Pasqua. La situazione del traffico a San Leone rimane critica, serve un nuovo ed urgente piano traffico con la stagione estiva ormai alle porte.

