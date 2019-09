Il difensore mancino Stefano Procida è un giocatore dell’Akragas

Ennesimo importante colpo di mercato dell’Akragas per il campionato di Eccellenza girone A. Il presidente Giovanni Castronovo ed il Direttore sportivo Ernesto Russello hanno perfezionato l’ingaggio del difensore centrale/terzino sinistro Stefano Procida, classe ’90, che aveva trovato recentemente l’accordo con il Real Giulianova in serie D. Procida vanta 165 presenze fra C e D fra Pinerolo, Troina, Cuneo, Derthona, Delta Rovigo, Vibonese, Licata, un’esperienza in serie B belga a Visè, due anni ad Alessandria e Terni ed il settore giovanile fra Torino, Napoli e Palermo. Il difensore mancino Stefano Procida, originario di Palermo, è già a disposizione dell’allenatore Corrado Mutolo.