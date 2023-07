Agrigento, 22 Luglio 2023 – In un annuncio che ha suscitato grande interesse tra i fedeli, l’arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, ha reso noti i nuovi incarichi pastorali all’interno della diocesi. La comunicazione è avvenuta senza una solenne celebrazione, ma l’importanza delle nomine ha sicuramente destato l’attenzione della comunità cattolica locale.

Tra i cambiamenti più significativi, spicca la conferma di Don Leopoldo Argento nel servizio di parroco della parrocchia Santa Barbara di Licata, oltre a continuare a ricoprire il ruolo di delegato diocesano per i ministeri istituiti. Un riconoscimento importante per il suo impegno e la sua dedizione alla guida spirituale della comunità licatese. Inoltre, Don Argento è stato designato come consigliere spirituale diocesano del Rinnovamento nello Spirito, un incarico di rilievo che testimonierà la sua profonda spiritualità e la sua vicinanza ai movimenti carismatici della chiesa.

Un’altra importante nomina riguarda Don Antonio Cipolla, che assumerà il ruolo di parroco delle parrocchie Maria SS. del Rosario e San Giuseppe M. Tomasi, oltre a essere nominato amministratore parrocchiale dell’U.P. Maria SS. degli Angeli – Sacra Famiglia di Palma di Montechiaro. Don Cipolla è noto per la sua dedizione alla pastorale e la sua capacità di coinvolgere attivamente i fedeli nella vita della chiesa.

Don Nino Gulli, con la sua esperienza e la sua profonda spiritualità, diventerà il nuovo parroco dell’U.P. Sant’Antonio di Padova – B.M.V. del Carmelo – B.M.V. del Transito di Favara. Un compito importante che gli consentirà di guidare e sostenere la comunità favarese nel suo cammino di fede.

Un incarico particolarmente significativo è stato conferito a Don Andrea Militello, il quale manterrà il suo servizio come parroco della parrocchia San Nicola a Fontanelle di Agrigento e, al contempo, sarà nominato vice cappellano dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Questa nomina testimonia la volontà di garantire un sostegno spirituale ai malati e ai bisognosi in un momento di particolare fragilità.

Don Gaetano Montana, oltre a conservare il suo incarico di delegato diocesano per il cammino sinodale, diventerà il nuovo parroco della parrocchia San Gregorio di Agrigento. La sua esperienza nella promozione di iniziative pastorali innovative e il suo impegno verso il cammino sinodale rappresentano una risorsa preziosa per la comunità agrigentina.

Giancarlo Patti assumerà un ruolo di grande responsabilità come economo diocesano. La sua competenza nella gestione delle risorse sarà fondamentale per il sostegno alle attività pastorali e alla crescita della diocesi.

Don Enzo Sazio manterrà il servizio di parroco dell’U.P. San Giuseppe – San Giacomo di Agrigento e direttore dell’ufficio I.R.C. e Pastorale Scolastica. Inoltre, è stato nominato delegato diocesano per il Giubileo 2025, un evento di grande importanza per la comunità cattolica, e sarà coadiuvato dal geom. Emanuele Infantino quale referente diocesano. Questa nomina sottolinea la sua dedizione alla pastorale giovanile e la sua preparazione nel coordinare eventi di portata significativa.

Don Davide Trizzino assumerà un incarico di rilievo come parroco dell’U.P. San Nicolò di Bari – Santa Domenica di Cammarata. La sua esperienza pastorale e la sua empatia con i fedeli saranno fondamentali per guidare la comunità cammaratese nella crescita spirituale.

L’arcivescovo Alessandro Damiano ha sottolineato l’importanza di queste nomine, frutto di un’attenta riflessione pastorale, e ha espresso la sua fiducia nei confronti dei nuovi incaricati. Ha auspicato che essi possano portare avanti con zelo e dedizione la missione della Chiesa di Agrigento, sostenendo la fede dei fedeli e promuovendo la crescita spirituale della comunità.

La Diocesi di Agrigento accoglie questi nuovi cambiamenti con entusiasmo, consapevole che ognuno dei membri del clero chiamati a questi incarichi porterà un prezioso contributo alla vita spirituale e religiosa della comunità cattolica locale.