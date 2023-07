Il Gup del Tribunale di Palermo, Cristina Lo Bue, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato, ha condannato per tentata estorsione i quattro imputati di Menfi e Santa Margherita Belice. Inflitti 2 anni e 6 mesi di reclusione a Pietro Campo, di 66 anni, di Santa Margherita Belice; 1 anno e 4 mesi al collaboratore di giustizia di Menfi Vito Bucceri, 51 anni; 1 anno, 9 mesi e 10 giorni, pena sospesa, a Giuseppe Alesi, 53 anni, di Menfi e 1 anno e 4 mesi a Tommaso Gulotta, 58 anni, di Menfi.

Secondo l’accusa, i quattro, in concorso tra loro e con un’altra persona, sono accusati di avere compiuto atti idonei a costringere un uomo di Castelvetrano a presentare le dimissioni da una società che operava nel settore dei carburanti rinunciando al pagamento degli stipendi arretrati e delle altre spettanze economiche. La tentata estorsione non si è concretizzata per la ferma opposizione del castelvetranese che, nel luglio del 2015, ha presentato denuncia ai carabinieri.