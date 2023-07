I militari dell’Esercito Italiano, impegnati nell’operazione “Strade sicure”, hanno soccorso un quattordicenne, di nazionalità tunisina, scappato alcuni giorni fa da una comunità per minori di Naro, dove si trovava ospite da alcune settimane. Gli uomini in divisa, scesi dal mezzo hanno raggiunto immediatamente un vicino bar, e hanno acquistato di tasca propria acqua e cibo, consegnandoli al ragazzino.

Con sé aveva uno zaino contenente alcuni capi di vestiario e un pezzo di pane duro. E’ successo, l’altro pomeriggio, dalle parti di piazza Marconi, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Agrigento Centrale. Il ragazzino, anche causa del sole cocente e dalle altissime temperature con punte anche di 45 gradi, si è sentito male e non sapendo a chi rivolgersi, con le poche forze rimaste, ha fatto cenno alla pattuglia dell’Esercito Italiano di avere bisogno di aiuto.

I militari sin da subito che non c’era altro tempo da perdere. Il giovane, disidratato e sfinito dal caldo, da lì a poco, sarebbe collassato. Quindi è stato rifocillato con acqua e sali minerali, poi è stato portato in Questura. Il quattordicenne si è un po’ ripreso, e gli agenti in servizio, hanno contattato la struttura di accoglienza narese. In poco tempo i responsabili si sono attivati, e già in serata, sono giunti ad Agrigento, riportando il ragazzino in comunità.