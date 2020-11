Nuovi donatori di sangue all’Adis grazie all’intesa col Rotary

LICATA. Gemellaggio tra Rotary Club e Adis, associazione dei donatori di sangue a Licata. Grazie a questa nuova collaborazione ci sono 29 nuovi, donatori. Lo ha reso noto il club service con una nota. “Dando seguito ad un progetto già calendarizzato, il Rotary club di Licata, con la preziosa collaborazione della locale sezione dell’Adis, ha organizzato – si legge – una campagna di sensibilizzazione volta a cooptare quanti più donatori possibili. In tale quadro, il Rotary di Licata ha comunicato, la scorsa settimana, il nominativo di 40 potenziali nuovi donatori da sottoporre a pre-donazione, volta a verificare la loro compatibilità – appunto – a donare. Contattati telefonicamente dall’Adis di Licata per un primo triage telefonico, solo 11 di questi non hanno potuto effettuare la pre-donazione per incompatibilità temporanea (dovuta all’assunzione di farmaci incompatibili ma riservandosi, tuttavia di eseguirla successivamente. Ieri – aggiunge il Rotary Club – 29 potenziali nuovi donatori hanno effettuato il prelievo e gli stessi, eseguite le dovute analisi del sangue, il 13 dicembre diverranno a tutti gli effetti donatori del sangue.