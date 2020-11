Disco verde alla stabilizzazione del personale precario del Libero consorzio comunale

AGRIGENTO. Il commissario straordinario, Alberto Di Pisa ha attivato la procedura concorsuale riservata per soli titoli per la stabilizzazione del personale in servizio l’ex Provincia, con contratto a tempo determinato. Sono in tutto 128 i lavoratori che parteciperanno alla selezione per la stabilizzazione. Ed in particolare si tratta di figure come l’operatore per attività di servizi, cantonieri, addetti ai servizi di accoglienza e vigilanza, operatori tecnico professionale, addetti ai servizi amministrativi. Ed ancora un istruttore amministrativo, un istruttore tecnico, un istruttore della vigilanza, un funzionario tecnico ed un funzionario amministrativo. Il via libera alla stabilizzazione del personale che da oltre 20 anni opera alle dipendenze del Libero consorzio è arrivato con l’approvazione del piano del fabbisogno del personale, approvato dalla gestione commissariale dell’ente. Il piano ha certificato la presenza di 531 unità di personale in totale, di cui 5 dirigenti. E proprio il documento evidenzia la “necessità di procedere alla stabilizzazione del personale”, per quanto “la definizione delle procedure di stabilizzazione relative al personale precario e la relativa contrattualizzazione rimangono, non avendo l’Ente i fondi sufficienti, condizionate al mantenimento della copertura finanziaria della Regione Siciliana che dovrà adottare un apposito provvedimento legislativo. In questi anni molti dipendenti sono andati in pensione e non c’è stato un turn over tramite nuovi concorsi. L’ente, dunque si è appoggiato a queste figure professionali part time che hanno garantito il funzionamento dell’apparato burocratico dell’ex Provincia.

Sul portale del Libero consorzio è stato pubblicato il bando con i relativi allegati. La stabilizzazione di personale precario appartenente alle categorie A e B sarà effettuata attraverso una selezione pubblica interamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti e la graduatoria di merito sarà redatta mediante una valutazione per soli titoli. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono relativi allo studio, titoli formativi e servizi prestati in enti pubblici. La graduatoria finale sarà pubblicata all’albo pretorio on-line. A conclusione delle procedure di stabilizzazione e previa formazione della graduatoria, l’amministrazione provvederà al consolidamento del rapporto di lavoro nei confronti del personale nei limiti dei posti da ricoprire con questa procedura di reclutamento. Sarà stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo le disposizioni di legge, delle norme comunitarie e del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali in vigore.