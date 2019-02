Nuovi corsi di laurea, Sindaco Pendolino: “Un impulso all’economia agrigentina”

E’ stata presentata ieri mattina, nell’aula magna “Luca Crescente”, la nuova offerta formativa di “Empedocle Consorzio Universitario” di Agrigento. Sono in procinto di essere avviati i seguenti corso di laurea dopo gli impegni assunti dall’Università degli studi di Palermo: “Architettura e Ambiente Costruito, “Economia e Amministrazione aziendale” e “Scienza dell’Educazione”. I nuovi corsi di laurea sono stati presentati dal Rettore di Palermo, Fabrizio Micari. Alla cerimonia di presentazione ha partecipato anche il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, che dichiara: “Con l’inaugurazione dei nuovi corsi di studio ha inizio un nuovo percorso formativo stabile e di questo bisogna ringraziare la nuova governance. La nuova offerta formativa darà la possibilità, in maniera continuativa, ai nostri giovani di studiare e laurearsi senza affrontare le onerose spese di frequenza in altre città, quali ad esempio Palermo, Catania ed Enna. La ripresa ed il rafforzamento del Consorzio Universitario di Agrigento – continua Pendolino – darà anche un impulso a tutto il tessuto economico locale, indebolito da una grave crisi finanziaria, e la possibilità a tanti giovani della provincia di conseguire una laurea importante e immettersi nel mondo del lavoro, senza dover sostenere grosse spese”.