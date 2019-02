Comune di Favara – “Attivato un nuovo servizio all’utenza: Prenotazione online servizi anagrafici”

L’Amministrazione Comunale rende noto alla cittadinanza che è stato attivato il servizio di prenotazione online per agevolare l’utenza nell’erogazione dei servizi inerenti l’Ufficio Anagrafe.

In particolare, grazie alla collaborazione e alla disponibilità degli stessi dipendenti, è stato attivato un portale online, facilmente raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale del Comune di Favara, che consentirà ai cittadini di essere ricevuti su appuntamento, evitando code e perdite di tempo.

L’Ufficio Anagrafe riceve l’utenza presso la sede comunale di Via Beneficenza Mendola n° 96 e rilascia informazioni telefoniche al seguente numero telefonico: 0922 448230, dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00, anche in merito a chiarimenti e/o istruzioni da seguire per accedere correttamente alla nuova procedura di prenotazione online, pienamente operativa.

ANAGRAFE – PRENOTAZIONI ONLINE