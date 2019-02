Sabato ad Agrigento la Settima Giornata di Gastroenterologia

Medicina e prevenzione,

Sabato prossimo ad Agrigento, la Settima giornata di Gastroentorologia

Tutto pronto ad Agrigento per la celebrazione della Settima Giornata di Gastroenterologia che si svolgerà all’Hotel della Valle sabato 9 febbraio. Il convegno medico, che vede come direttore scientifico il dott. Maurizio Vinti, sarà suddiviso in tre distinte sessioni. La prima, coordinata dai medici Socrate Palillo e Giuseppe Giardina affronterà tematiche legate al trattamento long -term della Gerd, ai protettori muconasali nel trattamento della Gerd, e alle manifestazioni extraesofacee della Gerd con gli interventi finali dei medici Giuseppe Scarpulla, Salvatore Cammilleri, Peralta, Gatto e Privitera.

La seconda sessione, coordinata dai medici Mario Traina e Clara Virgilio servirà per discutere di allergie ed intolleranze alimentari, della dieta nella Ibs e nella malattia diverticolare e del management dell’infezione da Hoelicobacter Pylori. Gli interventi saranno curati

dai medici Vincenzo Puglisi e Alberto Maringhini, Leonardi, Vassallo e Montalbano.

La terza sessione, coordinata da Mario Cottone e Giuseppe Salerno, discuterà di linee guida e corretta applicazione in gastroentorologia, dell’importanza dello screening per il Ccr e dello screening del Ccr in Sicilia. Previsti gli interventi di Renato Cannizzaro e degli specialisti Cappello, Milazzo, Vento e Catalano.