Su indirizzo e sollecitazione del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e in vista del riconoscimento come Capitale Italiana della Cultura 2025, sono previsti nuovi bagni pubblici nel centro città. I proventi per questi interventi provengono dal Comune di Agrigento e la gestione delle procedure per la loro realizzazione, insieme ad altri interventi di decoro urbano, sarà affidata al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi in virtù della convenzione stipulata con il Comune lo scorso 16 maggio, secondo quanto previsto dall’articolo 24 ter della legge regionale 20/2000.

Il programma dei lavori include la manutenzione e la riqualificazione della villa Lizzi al viale della Vittoria (vicino alla sede dell’Asp) e la costruzione di due pensiline per i bus presso Porta V. Tuttavia, l’intervento più significativo sarà la creazione dei bagni pubblici in piazza Fratelli Rosselli, per i quali sono stati individuati i locali dell’Ex Gil, adiacenti alla via Imera. Una volta completati, i servizi saranno accessibili a cittadini e turisti.

L’appalto per i lavori dovrebbe essere aggiudicato la prossima settimana. Si stima che ci vorranno circa quattro mesi per completare l’opera e consegnarla alla città, con un’apertura ufficiale prevista per la primavera.

