Saranno realizzati nuovi bagni pubblici in centro ad Agrigento, nei pressi del terminal degli autobus di piazzale Rosselli. A realizzarli sarà il Parco Archeologico in vista di Capitale della cultura 2025. Gli interventi, finanziati con le somme che l’ente regionale riconosce al Comune sugli introiti dei biglietti, prevedono anche il recupero di villa Lizzi e la realizzazione di due pensiline per i bus nella zona di contrada Sant’Anna. A provvedere alle procedure, che riguarderanno anche altri interventi sul decoro urbano, sarà il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi in applicazione della convenzione stipulata con il Comune di Agrigento lo scorso 16 maggio.

Nel dettaglio si interverrà con la manutenzione e la riqualificazione della villa Lizzi al viale della Vittoria e la realizzazione di due pensiline per i bus nell’area di Porta V oltre che appunto la trasformazione dei locali “Ex Gil” tra piazzale Fratelli Rosselli e via Imera in bagni pubblici. I servizi igienici, una volta completati, saranno a disposizione di cittadini e turisti. L’appalto dovrebbe essere aggiudicato la prossima settima e i lavori avranno complessivamente una durata di 120 giorni per la realizzazione di tutti gli interventi previsti.

