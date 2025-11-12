LAgrigento ha aperto ieri sera la nuova stagione teatrale al Palacongressi con un debutto da tutto esaurito. In platea, oltre al pubblico abituale, anche numerosi studenti liceali hanno seguito l’adattamento de Il Malato immaginario di Molière, firmato da Salvo Ficarra e accompagnato dalle musiche originali di Lello Analfino.

L’opera, uno dei grandi classici della commedia, è stata proposta in una versione fedele e tradizionale, perfettamente in sintonia con gli spettacoli di prosa. La regia ha scelto di non stravolgere il testo, mantenendo intatta la comicità e la critica sociale che da secoli rendono attuale la vicenda di Argan, ipocondriaco ossessionato dalla paura di ammalarsi e circondato da medici avidi e familiari opportunisti.

Sul palco, Angelo Tosto ha dato vita a un Argan credibile e divertente, calandosi con naturalezza nei panni del protagonista. Attorno a lui, una compagnia di tredici artisti ha sostenuto l’allestimento con energia, pur all’interno di una scenografia volutamente statica e essenziale, che ha lasciato spazio al testo e alla recitazione.

Le musiche di Analfino hanno accompagnato la rappresentazione con discrezione, sottolineando i passaggi comici e offrendo un contrappunto moderno senza mai sovrastare la classicità dell’impianto scenico. Sabato e domenica prenderà il via anche la stagione del Teatro Pirandello, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale della città.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp