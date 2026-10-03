L’arcivescovo Alessandro Damiano, facendo seguito alle comunicazioni del 1, 6, 11 e 23 agosto, del 4 settembre, e a quella di giovedì 1 ottobre, in data odierna, sabato 3 ottobre 2026, giorno della nascita del Beato Rosario Angelo Livatino (3 ottobre 1952) ha provveduto al conferimento di nuove nomine pastorali.

Don Giuseppe Argento parroco delle parrocchie Santa Oliva e B.M.V. del SS. Rosario di Raffadali.

Don Antonino Manno parroco in solidum delle parrocchie B.M.V. Immacolata e B.M.V. Assunta di Agrigento

Don Stefano Nastasi parroco delle parrocchie San Nicolò di Bari – B.M.V. della Pietà – Maria SS. Immacolata di Ribera

Don Giuseppe Pontillo — mantenendo il servizio di direttore dell’Ufficio diocesano Beni Culturali Ecclesiastici — parroco in solidum moderatore delle parrocchie Maria SS. Annunziata – San Francesco d’Assisi – Sant’Agostino e Sant’Erasmo di Naro

Don Angelo Porrello parroco in solidum delle parrocchie Maria SS. Annunziata – San Francesco – Sant’Agostino e Sant’Erasmo di Naro

Inoltre, accolte le proposte dei superiori provinciali, ha nominato:

Fra Salvatore Di Bartolo O.F.M. rettore del Santuario B.M.V. Assunta di Ravanusa

Don Victor Alozie S.D.V. vicario parrocchiale della parrocchia San Giovanni Bosco di Ribera.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp