Soddisfazione dei residenti dopo il voto del Consiglio comunale. Ringraziamenti al consigliere Marcello Fattori, al sindaco Michele Sodano e all’assessore Giuseppe Riccobene. La richiesta: «Il documento non rimanga lettera morta»

AGRIGENTO – La mozione su via Imera incassa il voto unanime del Consiglio comunale di Agrigento e adesso il Comitato di quartiere chiede che alle indicazioni contenute nel documento seguano interventi concreti.

A esprimere soddisfazione sono i componenti del Comitato Arcangelo Collura, Giuseppe Montalbano, Salvatore Patti e Roberto Vella, che sottolineano come il risultato sia arrivato al termine di un percorso portato avanti insieme a residenti e attività commerciali della zona.

Un lavoro che ha trovato nel consigliere comunale Marcello Fattori un interlocutore per portare le istanze del quartiere all’interno dell’aula consiliare.

«I componenti del Comitato intendono rivolgere un particolare ringraziamento al consigliere Fattori per la disponibilità dimostrata, per l’attenzione prestata alle problematiche rappresentate e per il lavoro svolto nella predisposizione e nella presentazione della mozione», si legge nella nota.

Alla base del documento ci sono sopralluoghi, incontri con residenti e commercianti e un approfondimento delle criticità che interessano da tempo via Imera. Da questo confronto sono nate proposte e possibili soluzioni per migliorare decoro, vivibilità e sicurezza della zona.

Il Comitato esprime apprezzamento anche nei confronti dell’intero Consiglio comunale, che ha approvato la mozione all’unanimità, e ringrazia il sindaco Michele Sodano e l’assessore Giuseppe Riccobene per l’attenzione mostrata nei confronti delle istanze avanzate.

Ma proprio dopo il voto dell’aula arriva il passaggio che il Comitato considera decisivo: l’approvazione della mozione non può essere il punto di arrivo.

«Chiediamo che il documento non rimanga lettera morta e che, già nelle prossime settimane, si possa avviare una programmazione concreta delle attività e degli interventi indicati nella mozione».

L’obiettivo è quindi aprire una seconda fase, passando dal riconoscimento delle criticità alla realizzazione progressiva degli interventi, mantenendo aperto il confronto con chi vive e lavora nella zona.

«Le proposte contenute nel documento rappresentano il frutto di un confronto con il territorio e rispondono a esigenze reali e quotidiane. Per questo riteniamo importante che alle parole seguano progressivamente i fatti, attraverso un confronto con il Comitato, i residenti e gli operatori commerciali della zona».

L’auspicio, concludono Collura, Montalbano, Patti e Vella, è che si apra «una fase nuova, nella quale Amministrazione, Consiglio comunale e cittadini possano lavorare insieme per affrontare le criticità esistenti e restituire progressivamente a via Imera lo splendore che merita e che in passato ha rappresentato».

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